Макрон призвал не отвечать огнём на «проверки» воздушного пространства НАТО

В НАТО должны решительнее реагировать на нарушения воздушного пространства стран-членов, но не автоматически сбивать российские самолёты в случае нарушений с их стороны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

Источник: LEV RADIN/EPA/TASS

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», — цитирует его ТАСС.

При этом Макрон заявил, что «не следует открывать огонь», когда речь якобы идёт о «проверках».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолёты, которые якобы нарушают их воздушное пространство.

