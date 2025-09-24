Макрон призвал не отвечать огнём на «проверки» воздушного пространства НАТО

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно», — цитирует его ТАСС.
При этом Макрон заявил, что «не следует открывать огонь», когда речь якобы идёт о «проверках».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолёты, которые якобы нарушают их воздушное пространство.
