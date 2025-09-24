Трамп оригинально пошутил над Байденом: заменил его фото на президентской аллее славы США на нечто необычное

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил немного пошутить над экс-лидером страны Джо Байденом и заменил его фото на «президентской аллее славы» в Белом доме на аппарат для автоподписи бумаг — автоперо. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного администрацией США.