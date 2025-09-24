Ричмонд
Трамп оригинально пошутил над Байденом: заменил его фото на президентской аллее славы США на нечто необычное

Трамп заменил фотографию Байдена на президентской аллее славы США на автоперо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил немного пошутить над экс-лидером страны Джо Байденом и заменил его фото на «президентской аллее славы» в Белом доме на аппарат для автоподписи бумаг — автоперо. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного администрацией США.

На записи можно четко увидеть, как вместо черно-белой фотографии лица Байдена красуется его подпись в золотой раме под автопером.

Скрин из видео Белого дома, где показана подпись Байдена на «президентской аллее славы».

Стоит напомнить, Дональд Трамп множество раз утверждал, что Джо Байден в свой президентский срок не подписал ни одного документа без помощи верных соратников. По его словам, автоподписью мог пользоваться любой желающий без ведома 46-го лидера Штатов.

Ранее в США сообщали, что Джо Байден после ухода с должности едва сводит концы с концами. Известно, что у политика помимо ипотеки, есть еще огромное количество долгов. Байдену крайне трудно оплачивать все это разом.

