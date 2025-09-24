Ричмонд
Лавров оценил переговоры с Рубио большим пальцем вверх

Встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров описал итоги встречи с госсекретарем США Марко Рубио поднятым вверх большим пальцем, соответствующие кадры публикуют СМИ.

Отметим, что встреча Лаврова и Рубио состоялась на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, она продлилась около часа за закрытыми дверями.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Лавров в ходе переговоров с Марко Рубио заявил о готовности Москвы взаимодействовать с Вашингтоном для устранения первопричин украинского конфликта.

