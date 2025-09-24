Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта в Украине

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок», — отметили в МИД России.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта и подтвердили заинтересованность двух стран в поиске мирных развязок. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок», — отметили в МИД России.

Лавров со своей стороны акцентировал готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Дипломат также указал на неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами схем, направленных на затягивание конфликта.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе встречи была проведена сверка часов по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов.

«Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий», — указывается в сообщении.

Глава МИД РФ и госсекретарь США в ходе встречи 24 сентября на полях Генассамблеи ООН условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран. -0-

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше