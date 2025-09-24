Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта в Украине

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта и подтвердили заинтересованность двух стран в поиске мирных развязок. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок», — отметили в МИД России.
Лавров со своей стороны акцентировал готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Дипломат также указал на неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами схем, направленных на затягивание конфликта.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе встречи была проведена сверка часов по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов.
«Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий», — указывается в сообщении.
Глава МИД РФ и госсекретарь США в ходе встречи 24 сентября на полях Генассамблеи ООН условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран. -0-