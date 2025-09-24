Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта в Украине

Лавров со своей стороны акцентировал готовность Москвы «придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта». Дипломат также указал на неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами схем, направленных на затягивание конфликта.