Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» при отказе от переговоров

«Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что миру на Украине мешает сохраняющаяся «ненависть» между сторонами.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше