Захарова: Россия не просит ICAO о смягчении санкций в отношении авиаотрасли

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления о том, что Москва якобы обращалась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой смягчить санкции.
«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ICAO заставить отдельные государства-члены прекратить нарушения норм международного права, включая Устав ООН и Чикагскую конвенцию 1944 года», — подчеркнула дипломат.
Она напомнила, что в октябре 2023 года Россия в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции подала в Совет ICAO заявление о нарушении положений Конвенции 37 государствами-членами организации. В их числе — все страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.
По словам Захаровой, причиной обращения стало введение этими государствами односторонних ограничительных мер в сфере гражданской авиации, которые носят дискриминационный характер в отношении России и ее авиакомпаний.