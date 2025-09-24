Захарова: Россия не просит ICAO о смягчении санкций в отношении авиаотрасли

Она напомнила, что в октябре 2023 года Россия в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции подала в Совет ICAO заявление о нарушении положений Конвенции 37 государствами-членами организации. В их числе — все страны ЕС, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария.