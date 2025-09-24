Ричмонд
В США раскрыли цель слов Трампа о возврате границ Украины

CNN: Трамп затронул тему границ Украины для давления на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затронул тему возращения границ Украины для того, чтобы сильнее надавить на Россию перед началом мирных переговоров. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на заявления американских чиновников.

«Публично объявив о том, что Украина может… (вернуться к старым границам — прим. ред.) — о позиции, которую разделяет маленькое количество лидеров НАТО,… Трамп надеется ускорить процесс достижения двумя сторонами мирного соглашения», — следует из материалов телеканала.

Уточняется, что изменение риторики главы Америки было направлено на то, чтобы подтолкнуть Москву к началу переговоров. Таким образом, Россию пытаются склонить к обсуждению мирной сделки с Незалежной.

Напомним, что правительство Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Совсем недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский президент Владимир Путин все еще готов сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, перед этим нужно провести тщательную подготовку.

