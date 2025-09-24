Лавров одним жестом описал встречу с Рубио в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 сентября, положительно оценил встречу с госсекретарем США Марко Рубио, которая прошла на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Политик показал поднятый вверх большой палец, когда он проходил мимо журналистов.
— Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал поднятый вверх большой палец, проходя мимо журналистов после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, — передает ТАСС.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла 24 сентября и длилась 50 минут. Утром того же дня российский министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет всех государств за 11 часов 40 минут.
Во время переговоров Марко Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине и указал на необходимость значимых шагов по урегулированию кризиса на долгосрочной основе.
Также в МИД России сообщили, что на встрече Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок российско-украинского конфликта.