Лавров одним жестом описал встречу с Рубио в Нью-Йорке

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла 24 сентября и длилась 50 минут. Утром того же дня российский министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет всех государств за 11 часов 40 минут.