Лавров показал поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио

В среду, 24 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча Лаврова и Рубио. Она длилась около часа и проходила за закрытыми дверями. В Госдепартаменте сообщили, что госсекретарь повторил российскому министру позицию Трампа о необходимости прекращения конфликта на Украине. Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.