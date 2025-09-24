Ричмонд
Более 34 миллионов фейков выявили в России за три года

С 2022 года было выявлено более 34 миллионов случаев распространения дезинформации. Об этом на Российском интернет-форуме заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Количество выявленных фактов дезинформации, только доказанных у нас с 2022 года, количество выявленных и доказанных фейков превысило 34 миллиона», — сказал он.

Кириенко отметил, что активное использование искусственного интеллекта в создании и распространении дезинформации ведёт к высокому росту её объемов, и подчеркнул необходимость быть готовыми к подобной тенденции.

Ранее Life.ru сообщал о значительном увеличении количества фейковых ответов, генерируемых чат-ботами на основе ИИ. Если в 2024 году этот показатель составлял 18%, то в августе 2025 года он достиг 35%. Основной причиной называется внедрение функции веб-поиска в реальном времени, которая направляет алгоритмы к недостоверным источникам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

