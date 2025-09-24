Более 34 миллионов фейков выявили в России за три года

Ранее Life.ru сообщал о значительном увеличении количества фейковых ответов, генерируемых чат-ботами на основе ИИ. Если в 2024 году этот показатель составлял 18%, то в августе 2025 года он достиг 35%. Основной причиной называется внедрение функции веб-поиска в реальном времени, которая направляет алгоритмы к недостоверным источникам.