Трамп недоволен позицией РФ в поиске мирного решения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия недостаточно активна в решении украинского конфликта. С соответствующим заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы вели невероятно добросовестные переговоры и с россиянами, и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас проявляет огромное нетерпение по отношению к России, потому что он не чувствует, что они прилагают достаточные усилия для окончания конфликта», — заявил Вэнс.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше