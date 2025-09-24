Захарова: Россия не просит ICAO снять санкции

Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ослабить санкции против авиационной отрасли, а требует заставить отдельные государства прекратить нарушать нормы международного права. Об этом в среду, 24 сентября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
— Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ICAO заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция), — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что в октябре 2023 года Россия в соответствии со статьей 84 Чикагской конвенции обратилась с заявлением в Совет ICAO о нарушении положений Конвенции 37 членами организации — странами Евросоюза, США, Канадой, Великобританией, Албанией, Исландией, Монако, Норвегией, Северной Македонией, Черногорией и Швейцарией.
Основанием для этого послужили односторонние ограничения «дискриминационного характера в сфере гражданской авиации по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям», передает сайт МИД России.
17 июня 2024 года в МИД России заявили, что Москва прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, поскольку Совет ICAO отказался провести независимое расследование инцидента с этим рейсом.