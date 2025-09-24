WSJ узнала, что Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

В последние дни, перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, Трамп пообщался с рядом американских чиновником, в том числе со спецпосланником по Украине Китом Келлогом и новым постпредом США при ООН Майком Уолтцем. Они проинформировали главу Белого дома о текущей обстановке на поле боя, а также сообщили о готовящемся украинском наступлении, которое потребует поддержки американской разведки, рассказали источники газеты.