WSJ узнала, что Трампу сообщили о планах Украины начать наступление

Президента США Дональда Трампа проинформировали о планах Украины начать наступление, для которого понадобятся американские разведданные, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на два источника.

Источник: Reuters

По информации издания, американский лидер по-прежнему разрешает продавать американское оружие Киеву, но ограничивает его использование для ударов по территориям внутри России.

В последние дни, перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН, Трамп пообщался с рядом американских чиновником, в том числе со спецпосланником по Украине Китом Келлогом и новым постпредом США при ООН Майком Уолтцем. Они проинформировали главу Белого дома о текущей обстановке на поле боя, а также сообщили о готовящемся украинском наступлении, которое потребует поддержки американской разведки, рассказали источники газеты.

По словам собеседников, Трамп изменил лишь риторику, но не политику в отношении конфликта. Он все еще не готов ввести серьезные санкции против России, несмотря на угрозы сделать это, или предоставить Украине такое количество вооружений, которое потребовалось бы для возвращения территорий и обороны, пишет WSJ.

Накануне Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС, и, «может быть, даже пойти дальше». Как сообщили источники CNN, резкое изменение позиции главы Белого дома произошло на фоне разочарования в российском президенте Владимире Путине. Таким образом он пытается надавить на Россию и ускорить процесс заключения мирного соглашения с Украиной.

Изменение тона президента США в Кремле объяснили встречей с Зеленским. «Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — заявил в эфире Радио РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

