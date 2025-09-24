Трамп заменил портрет Байдена на стене славы в Белом доме на фото автопера

На обнародованных кадрах видно, что на месте, где прежде находилось изображение Байдена, теперь размещено автоперо с его подписью. Ранее Трамп утверждал, что его предшественник лично не подписывал документы, добавляя, что этим устройством мог воспользоваться кто угодно без ведома бывшего президента.