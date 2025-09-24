Вэнс: конфликт на Украине вредит России, США и Украине

«Президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента», — сказал господин Вэнс (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, вице-президент США пригрозил России серьезными последствиями в случае отказа участвовать в добросовестных переговорах по урегулированию конфликта.
«Если Россия откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», — отметил господин Вэнс.