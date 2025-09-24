Вэнс: конфликт на Украине вредит России, США и Украине

«Президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) уверен в том, что этот конфликт вредит России. Я все время говорю это. Президент все время говорит это. Этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента», — сказал господин Вэнс (цитата по «РИА Новости»).