Захарова заявила, что Россия не требовала от ИКАО снять с нее санкции

Российская Федерация не требовала от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) снять с нее все санкции. Правительство страны лишь просит соблюдать международное право. Эта информация следует из сообщения представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте дипведомства.
«Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ИКАО заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права», — говорится в заявлении дипломата.
По ее словам, Москва желает, чтобы ИКАО строго следовал Уставу ООН и Чикагской конвенции 1944 года по международной гражданской авиации.
KP.RU прежде сообщал, что Россия обратилась в Международный суд ООН, чтобы обжаловать выводы ИКАО о ее якобы причастности к крушению малайзийского «Боинга» MH17. В МИД РФ заявили, что считают такие обвинения со стороны организации необоснованными.