Лавров и Сийярто проводят встречу на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом пишет ТАСС.
В интервью телеканалу ATV Сийярто заявил, что надеется обсудить с Лавровым конфликт в Украине.
Встреча проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главой МИД Словакии Юраем Бланаром, президентом МККК Мирьяной Сполярич и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом. -0-
