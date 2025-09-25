Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах

Накануне Бюро по демократическими институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщило, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, ссылаясь на Службу информации и безопасности страны, приняла решение отказать в аккредитации российским наблюдателям из состава международной миссии для наблюдения за проведением выборов в молдавский парламент. Также не были аккредитованы в качестве международных наблюдателей члены Общественной палаты РФ.
«Таким образом молдавские власти не только ограничивают голосование собственных граждан, проживающих в России и Приднестровье, но и препятствуют объективному мониторингу избирательного процесса», — оценили происходящее в МИД РФ.
В ведомстве решение молдавских властей назвали политически мотивированным. Власти Кишинева пренебрегли положениями Копенгагенского документа, который обязывает приглашать наблюдателей от любых других государств-участников ОБСЕ, если они пожелают наблюдать за ходом национальных выборов в рамках закона, акцентировали в МИД.
По словам Захаровой, к таким антидемократическим методам Кишинев подвигает «страх действующей власти перед надуманными угрозами внешнего “вмешательства в избирательные процессы” в условиях, этот тезис настойчиво “тиражируется в глубоко политизированном информационном пространстве Молдавии”.
Отмечается при этом, что подобного рода действия «далеко не первый случай произвола со стороны молдавских властей», но едва ли не самый масштабный.
«Такая демонстрация пренебрежительного отношения к демократическим ценностям и международным организациям, в данном случае — ОБСЕ, была бы невозможна без поддержки Брюсселя, ради достижения геополитической цели втягивания Молдавии в ЕС закрывающего глаза на вопиющие нарушения в этой стране прав человека, включая электоральные», — делают вывод в российском ведомстве.
При этом руководство Бюро по демократическими институтам и правам человека ОБСЕ, несмотря на настойчивые сигналы от России о происходящем, в сложившейся ситуации продемонстрировало пассивность, заявив лишь что «планирует продолжить обсуждение вопроса с молдавскими властями», отмечает Захарова.
«Преднамеренная инертность налицо. В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего», — резюмировала Захарова.
В противном случае «Бюро придется навсегда распрощаться с ролью “объективного” института международного наблюдения за выборами», подытожила представитель внешнеполитического ведомства России.
28 сентября в Молдове пройдут выборы депутатов в 101-местный парламент. От его состава в парламентской республике будет зависеть политический курс всей страны на ближайшие годы, в том числе принятие решения о том, сближаться ли с Западом или налаживать тесные отношения с РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.