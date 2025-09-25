Почему Молдова отказалась принять наблюдателей из России на выборах

28 сентября в Молдове пройдут выборы депутатов в 101-местный парламент. От его состава в парламентской республике будет зависеть политический курс всей страны на ближайшие годы, в том числе принятие решения о том, сближаться ли с Западом или налаживать тесные отношения с РФ.