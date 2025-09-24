Макрон прокомментировал призыв Трампа открывать огонь по самолетам РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя недоказанные обвинения в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства НАТО, заявил, что страны альянса не должны открывать огонь по российским самолетам. Об этом пишет РИА Новости.
Заявление французского лидера прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который ранее призвал страны НАТО открывать огонь в подобных случаях.
«Мы хорошо видим, что это своего рода проверки. Мы не будем отвечать огнем… Думаю, наша коллективная реакция на эти испытания на прочность была соразмерной», — сказал Макрон.
В то же время он подчеркнул, что в случае «новых провокаций» альянсу важно действовать «несколько жестче». По его словам, НАТО должна демонстрировать способность одновременно оказывать поддержку Украине и обеспечивать защиту собственного воздушного пространства.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс не выявил признаков непосредственной угрозы со стороны российских истребителей МиГ-31, якобы вторгшихся в воздушное пространство Эстонии.