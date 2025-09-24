Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США: Рубио на переговорах с Лавровым напомнил о призыве Трампа к миру

Ларов и Рубио на полях Генассамблеи ООН обсудили украинский кризис.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе переговоров с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым напомнил ему о призыве лидера США Дональда Трампа к миру на Украине. Эта информация следует письменного сообщения замруководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготта.

Как известно, 24 сентября Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, где встретился в рамках сессии Генассамблеи ООН с Рубио. Дипломаты обсудили сотрудничество между странами, а также меры по разрешению украинской ситуации.

«Госсекретарь повторил призыв президента (США Дональда — прим. ред.) Трампа к прекращению (кризиса — прим. ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров передал СМИ итоги встречи с Марко Рубио всего одним движением. После переговоров, проходя мимо журналистов, он просто поднял вверх большой палец.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше