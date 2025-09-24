Госдеп США: Рубио на переговорах с Лавровым напомнил о призыве Трампа к миру

Американский госсекретарь Марко Рубио в ходе переговоров с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым напомнил ему о призыве лидера США Дональда Трампа к миру на Украине. Эта информация следует письменного сообщения замруководителя пресс-службы Госдепа Томми Пиготта.
Как известно, 24 сентября Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, где встретился в рамках сессии Генассамблеи ООН с Рубио. Дипломаты обсудили сотрудничество между странами, а также меры по разрешению украинской ситуации.
«Госсекретарь повторил призыв президента (США Дональда — прим. ред.) Трампа к прекращению (кризиса — прим. ред.) и подчеркнул необходимость принятия Москвой значимых мер для обеспечения долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в заявлении Госдепа.
Ранее KP.RU писал, что Сергей Лавров передал СМИ итоги встречи с Марко Рубио всего одним движением. После переговоров, проходя мимо журналистов, он просто поднял вверх большой палец.