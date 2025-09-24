Госдеп США: Рубио на переговорах с Лавровым напомнил о призыве Трампа к миру

Как известно, 24 сентября Лавров прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, где встретился в рамках сессии Генассамблеи ООН с Рубио. Дипломаты обсудили сотрудничество между странами, а также меры по разрешению украинской ситуации.