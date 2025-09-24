Эксперт Подберезкин: Трамп делегирует Европе риски по Украине

Директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин в интервью KP.RU отметил, что американский президент Дональд Трамп своими заявлениями по поводу украинского конфликта на полях Генассамблеи ООН отделяет себя от политических и военных рисков, оставляя их за Европой.
«Он говорит: вы хотите воевать, если у вас что произойдет, если дело даже дойдет до применения тактического ядерного оружия, к этому американцы никакого отношения не имеют», — считает эксперт.
Подберезкин уверен, что менее всего следует обращать внимание на риторику Трампа, так как президент в первую очередь делает стратегически то, что выгодно США.
Заявления Трампа на Генассамблее ООН укрепили впечатление, что США сокращают как минимум политическое участие в урегулировании конфликта на Украине, сказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
«Он передает решение, а с ним и ответственность за его реализацию Европе и НАТО, делая только одно обещание — продавать оружие альянсу», — заявил он с интервью RT.
При этом стоит отметить, что дистанцирование стороны, которая в последнее время проявляет сдержанность в отношении конфликта, в отличие от акторов, которых поощряют играть активную роль в этом противостоянии, может принести много рисков, предположил Ярыгин.
Отметим, издание URA.RU приводит выводы журналистов Wall Street Journal о том, что Трамп, несмотря на смену риторики, по-прежнему не позволил украинским военным применять американское вооружение для атак по российской территории.