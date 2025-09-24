Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Подберезкин: Трамп делегирует Европе риски по Украине

Не стоит обращать внимание на риторику президента США, считает эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Директор Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин в интервью KP.RU отметил, что американский президент Дональд Трамп своими заявлениями по поводу украинского конфликта на полях Генассамблеи ООН отделяет себя от политических и военных рисков, оставляя их за Европой.

«Он говорит: вы хотите воевать, если у вас что произойдет, если дело даже дойдет до применения тактического ядерного оружия, к этому американцы никакого отношения не имеют», — считает эксперт.

Подберезкин уверен, что менее всего следует обращать внимание на риторику Трампа, так как президент в первую очередь делает стратегически то, что выгодно США.

Заявления Трампа на Генассамблее ООН укрепили впечатление, что США сокращают как минимум политическое участие в урегулировании конфликта на Украине, сказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Он передает решение, а с ним и ответственность за его реализацию Европе и НАТО, делая только одно обещание — продавать оружие альянсу», — заявил он с интервью RT.

При этом стоит отметить, что дистанцирование стороны, которая в последнее время проявляет сдержанность в отношении конфликта, в отличие от акторов, которых поощряют играть активную роль в этом противостоянии, может принести много рисков, предположил Ярыгин.

Отметим, издание URA.RU приводит выводы журналистов Wall Street Journal о том, что Трамп, несмотря на смену риторики, по-прежнему не позволил украинским военным применять американское вооружение для атак по российской территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше