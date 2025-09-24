Ричмонд
Вучич предложил Белград как площадку для переговоров конфликтующих стран

Сербский президент выразил обеспокоенность ростом глобальной напряженности и конфликтов.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александр Вучич выступил с заявлением, что Белград мог бы стать переговорной площадкой для всех стран, где происходят конфликты. Об этом он сообщил на полях 80-й сессии Генассамблеи Организация Объединенных Наций.

«Я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты», — сказал глава Сербии, подчеркнув, что власти страны обеспечат безопасность для всех участников.

Кроме того, сербский президент указал на рост глобальной напряженности, сообщив, что в прошлом году в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт.

Напомним, ранее Вучич сообщил, что Белград чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
