Вучич предложил Белград как площадку для переговоров конфликтующих стран

Сербский лидер Александр Вучич выступил с заявлением, что Белград мог бы стать переговорной площадкой для всех стран, где происходят конфликты. Об этом он сообщил на полях 80-й сессии Генассамблеи Организация Объединенных Наций.
«Я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты», — сказал глава Сербии, подчеркнув, что власти страны обеспечат безопасность для всех участников.
Кроме того, сербский президент указал на рост глобальной напряженности, сообщив, что в прошлом году в 36 странах произошел 61 вооруженный конфликт.
Напомним, ранее Вучич сообщил, что Белград чувствует поддержку России в вопросе сохранения суверенитета.