Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил, что украинский конфликт вредит России, США и Украине

Президент Дональд Трамп уверен в этом и стремится прекратить конфликт, заявил вице-президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что украинский конфликт наносит ущерб всем вовлеченным сторонам — России, Украине и самим Соединенным Штатам. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент уверен в том, что этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента», — подчеркнул Вэнс в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине. Встреча продлилась 50 минут.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше