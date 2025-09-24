Вэнс заявил, что украинский конфликт вредит России, США и Украине

Американский лидер Дональд Трамп убежден, что украинский конфликт наносит ущерб всем вовлеченным сторонам — России, Украине и самим Соединенным Штатам. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Президент уверен в том, что этот конфликт вредит России. Он вредит Украине. Он вредит Америке. Мы хотим прекратить убийства. Это остается позицией президента», — подчеркнул Вэнс в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио обсудил урегулирование конфликта на Украине. Встреча продлилась 50 минут.
