Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в мирных решениях по Украине

На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути урегулирования украинского кризиса. В МИД РФ сообщили, что обе стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных решений и обменялись мнениями в развитие пониманий, достигнутых во время саммита на Аляске.

Источник: Life.ru

Лавров подчеркнул, что Москва готова придерживаться выработанной линии и координировать усилия с американской стороной для устранения первопричин конфликта. Он также отметил неприемлемость схем, которые затягивают кризис и продвигаются Киевом и некоторыми европейскими столицами.

Стороны также обсудили восстановление двусторонних контактов, плановое функционирование дипмиссий и перспективы нормализации отношений. Было решено продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров после переговоров с Марко Рубио показал журналистам поднятый вверх большой палец. Министр не стал давать комментариев, но жестом выразил одобрение хода встречи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

