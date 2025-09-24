Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в мирных решениях по Украине

На полях Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили пути урегулирования украинского кризиса. В МИД РФ сообщили, что обе стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирных решений и обменялись мнениями в развитие пониманий, достигнутых во время саммита на Аляске.