Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Венгрии Сийярто

Также 24 сентября на полях Генассамблеи ООН Лавров провёл встречи с главой Госдепа США Марко Рубио, министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, а также исполняющим обязанности главы МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Перед поездкой в Нью-Йорк в МИД РФ анонсировали десятки встреч Лаврова.
