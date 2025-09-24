Ричмонд
Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию вокруг Украины и вопросы двустороннего сотрудничества с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Их встреча состоялась на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Life.ru

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях», — сказано в сообщении МИД РФ в телеграм-канале.

Также 24 сентября на полях Генассамблеи ООН Лавров провёл встречи с главой Госдепа США Марко Рубио, министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, а также исполняющим обязанности главы МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом. Перед поездкой в Нью-Йорк в МИД РФ анонсировали десятки встреч Лаврова.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

