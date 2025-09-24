Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен побудить Украину к переговорам по урегулированию конфликта.
Ранее фон дер Ляйен встретилась в премьер-министром Китая Ли Цяном, призвав КНР использовать влияние и «побудить РФ сесть за стол переговоров».
«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там “использовали влияние” и “побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать”? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать», — написала Захарова в личном Telegram-канале.
Дипломат напомнила, что Россия была готова к переговорам еще в начале вооруженного конфликта, однако тогда экс-премьер Британии Борис Джонсон увел Киев из-за стола.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.