«Сесть за стол и не ёрзать»: Захарова посоветовала фон дер Ляйен призвать Киев к переговорам

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там “использовали влияние” и “побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать”? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать», — написала Захарова в личном Telegram-канале.