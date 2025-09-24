Ричмонд
«Сесть за стол и не ёрзать»: Захарова посоветовала фон дер Ляйен призвать Киев к переговорам

Захарова напомнила ЕС, что Россия была готова к переговорам с начала конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен побудить Украину к переговорам по урегулированию конфликта.

Ранее фон дер Ляйен встретилась в премьер-министром Китая Ли Цяном, призвав КНР использовать влияние и «побудить РФ сесть за стол переговоров».

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там “использовали влияние” и “побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать”? Хотя кто в Лондоне ее будет слушать», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что Россия была готова к переговорам еще в начале вооруженного конфликта, однако тогда экс-премьер Британии Борис Джонсон увел Киев из-за стола.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента РФ Владимира Путина, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

