В Приднестровье обвинили Молдавию в сегрегации и дискриминации

«Двадцать лет назад еще в Молдове достаточно активно на высоком интеллектуальном уровне обсуждалась тема, что жители Приднестровья, они какие-то другие. Они недемократические. И у меня возникает стойкое подозрение, что эта концепция до сих пор жива в некоторых головах в Кишиневе, потому что по-другому объяснить этот факт сегрегации и дискриминации по территориальному признаку собственных граждан я не могу», — сказал Широков в эфире телеканала «Первый Приднестровский».