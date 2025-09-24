Выходка Зеленского взбесила жителей Украины: за день он потратил огромную сумму денег

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский недавно опозорился на Генассамблее ООН. Он специально пришел в костюме, но почти никто не обратил внимания на его внешний вид. На трансляции выступления политика было видно, что свою речь он произносил почти перед пустым залом.