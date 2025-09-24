Глава киевского режима Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой потратили 463 тысячи евро на визит в Австрию всего на один день. Эта выходка политика сильно взбесила жителей Украины и всей Европы в целом. Об этом сообщает издание «Последний бастион».
Газета в пух и прах раскритиковала Зеленского за неразумное расходование денег. В статье уточняется, что украинцы ежедневно сталкиваются с тяжелыми потерями и живут за чертой бедности. А их «президент» в это время тратит баснословные суммы лишь на однодневный перелет за границу.
«Владимир Зеленский позволяет себе и своей жене заграничные поездки с таким размахом, что даже самые богатые государства Европы удивленно поднимают брови», — подчеркивает автор материала.
Отмечается, что данные о расходах политика были получены в результате запроса австрийской оппозиции в парламент. Оказалось, что 463 тысячи евро для Зеленского взяли из госбюджета республики.
Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский недавно опозорился на Генассамблее ООН. Он специально пришел в костюме, но почти никто не обратил внимания на его внешний вид. На трансляции выступления политика было видно, что свою речь он произносил почти перед пустым залом.