Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН

«Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два — для Африки и одно — для Латинской Америки», — сказал он в ходе выступления на ГА ООН.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки, сообщает РИА Новости.

«Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два — для Африки и одно — для Латинской Америки», — сказал он в ходе выступления на ГА ООН.

По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил.

«Поскольку мир кардинально изменился, также должно измениться и принятие решений в ООН», — сказал он.

Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето.

«Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено», — добавил он. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше