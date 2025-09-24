Президент Финляндии призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Финляндии Александр Стубб призвал увеличить число постоянных членов Совбеза ООН и добавить места для стран Африки, Азии и Латинской Америки, сообщает РИА Новости.
«Число постоянных членов в Совете Безопасности должно быть увеличено. По крайней мере, должно быть два новых места для Азии, два — для Африки и одно — для Латинской Америки», — сказал он в ходе выступления на ГА ООН.
По словам Стубба, состав ООН во многом отражает мир 1945 года и недостаточно показывает реалии современного баланса сил.
«Поскольку мир кардинально изменился, также должно измениться и принятие решений в ООН», — сказал он.
Президент Финляндии также выразил мнение, что ни одно государство не должно обладать правом вето.
«Если член Совета Безопасности нарушает Устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено», — добавил он. -0-