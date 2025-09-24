Ричмонд
Трамп по-прежнему запрещает Киеву применять американское оружие для ударов по России

Президент США Дональд Трамп по-прежнему ограничивает использование американского вооружения для ударов Украины по территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа должностных лиц Штатов.

Источник: Life.ru

По данным WSJ, Трамп лишь изменил риторику, но сохраняет прежний курс: американское оружие по-прежнему продаётся Киеву, однако его применение для наступления на российскую территорию строго ограничено.

При подготовке к встрече с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп провёл долгие консультации с ключевыми советниками Белого дома, включая постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца и спецпосланника по Украине Кита Келлога, обсудив предстоящие операции ВСУ и роль разведки США. Американский лидер подчеркнул, что любые наступательные действия должны строго соответствовать стратегии Штатов и не угрожать российской территории напрямую.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта. Во время встречи на Генассамблее ООН главарь киевского режима сообщил, что готов доложить о положительных событиях на линии соприкосновения. Сам хозяин Белого дома заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине, которая могла бы закончиться за несколько дней при другой военной стратегии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

