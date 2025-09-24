Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский пообещал Трампу «хорошие новости» с фронта. Во время встречи на Генассамблее ООН главарь киевского режима сообщил, что готов доложить о положительных событиях на линии соприкосновения. Сам хозяин Белого дома заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине, которая могла бы закончиться за несколько дней при другой военной стратегии.