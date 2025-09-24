Трамп пообещал подписать указ о ликвидации «левого терроризма»

Поводом для этого решения, как отметил Трамп, стала информация о стрельбе у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе (штат Техас) 24 сентября, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, а преступник использовал патроны с надписями, содержащими критику в адрес ICE.