Трамп пообещал подписать указ о ликвидации «левого терроризма»

Поводом для этого решения стала информация о стрельбе у одного из объектов ICE в Далласе.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели подпишет указ о ликвидации террористических сетей левых радикалов.

«Мы уже объявили [движение] “Антифа” террористической организацией, и на этой неделе я подпишу указ о ликвидации этих [левых] внутренних террористических сетей», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Поводом для этого решения, как отметил Трамп, стала информация о стрельбе у одного из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Далласе (штат Техас) 24 сентября, в результате которой погибли по меньшей мере два человека, а преступник использовал патроны с надписями, содержащими критику в адрес ICE.

Трамп также призвал Демократическую партию прекратить нападки на ICE и правоохранительные структуры страны.

