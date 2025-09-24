Макрон призвал не отвечать огнём при нарушении воздушных границ НАТО

«В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно. Не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идёт о проверках», — отметил Макрон.
Он также обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Североатлантического альянса, но не представил никаких доказательств своих заявлений.
Ранее Министерство обороны России опровергло обвинения Эстонии, что российские истребители пересекли её государственную границу. По официальным данным, самолёты не отклонялись от воздушной трассы и не нарушали границы страны. Тем не менее президент США Дональд Трамп одобрил возможность для стран НАТО сбивать российские самолёты.
