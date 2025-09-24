Ричмонд
Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотниками по югу Израиля

«Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Йемена провели качественную военную операцию с использованием двух беспилотников, поразивших две израильские вражеские цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат. — Прим. БЕЛТА) на юге оккупированной Палестины», — сказал Яхья Сариа.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в среду заявило, что предприняло вторую за сутки атаку беспилотниками на объекты на юге Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

«Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Йемена провели качественную военную операцию с использованием двух беспилотников, поразивших две израильские вражеские цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат. — Прим. БЕЛТА) на юге оккупированной Палестины», — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа отметил, что «операция успешно достигла своей цели и системы перехвата не смогли их перехватить».

«Это вторая операция за последние 24 часа. Ранее, во вторник, беспилотный летательный аппарат “Ку” провел военную операцию, нанеся удары по ряду целей в районах Умм-эль-Рашраш и Беэр-Шева на юге оккупированной Палестины», — добавил он.

Почти неделю назад беспилотник хуситов врезался в стену отеля в Эйлате, обошлось без пострадавших. -0-

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
