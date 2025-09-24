Хуситы заявили, что предприняли атаку беспилотниками по югу Израиля

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в среду заявило, что предприняло вторую за сутки атаку беспилотниками на объекты на юге Израиля. Об этом пишет РИА Новости.
«Беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Йемена провели качественную военную операцию с использованием двух беспилотников, поразивших две израильские вражеские цели в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат. — Прим. БЕЛТА) на юге оккупированной Палестины», — сказал военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Сариа отметил, что «операция успешно достигла своей цели и системы перехвата не смогли их перехватить».
«Это вторая операция за последние 24 часа. Ранее, во вторник, беспилотный летательный аппарат “Ку” провел военную операцию, нанеся удары по ряду целей в районах Умм-эль-Рашраш и Беэр-Шева на юге оккупированной Палестины», — добавил он.
Почти неделю назад беспилотник хуситов врезался в стену отеля в Эйлате, обошлось без пострадавших. -0-