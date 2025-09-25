Харрис описала в мемуарах обидное прозвище Меркель

Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период президентской кампании Харрис 2024 года, продлившейся чуть больше трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Она также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту вице-президента.