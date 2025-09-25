Ричмонд
Польша возобновит движение через границу с Белоруссией

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польша возобновляет ранее закрытое движение через границу с Белоруссией.

Источник: © РИА Новости

В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение «интересами безопасности», объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Учения проходили с 12 по 16 сентября.

Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений «Запад-2025». Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.

В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией.

В распоряжении говорится, что движение легковых автомобилей возобновят в пункте пропуска «Тересполь-Брест», грузовых автомобилей — в пункте пропуска «Кукурыки-Козловичи». Движение грузовых поездов откроют в пунктах пропуска «Кузница-Белостоцкая-Гродно», «Семянувка-Свислочь», «Тересполь-Брест».

После закрытия границы на белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать из Белоруссии и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на десять дней нахождение польских фур на территории страны.

