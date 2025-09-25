Вучич сделал важное заявление для всего мира: это должна знать каждая страна

Сербский лидер Александр Вучич охарактеризовал страну как мост, который «не разъединяет, а объединяет». Он предложил сделать Белград площадкой для диалога стран, находящихся в стадии конфликта. Так Александр Вучич заявил в ходе речи на Генассамблее ООН.
Президент Сербии уточнил, что страна проследит за безопасностью проведения таких переговоров. Он, проанализировав ситуацию в мире, добавил, что страны сейчас переживают стадию «максимального насилия после Второй мировой войны». Поэтому глава государства обратился к каждой стране с предложением урегулировать конфликты при содействии Сербии.
«Как президент Сербии я хочу предложить Белград, столицу Сербии как место, площадку для диалога для всех стран, где имеют место конфликты. Мы обеспечим максимальное гостеприимство и безопасность для всех участников», — заверил Александр Вучич.
Между тем глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар выступил с обращением к ЕК. Он подчеркнул, что страна не готова прекратить покупать сырье в сжатые сроки.