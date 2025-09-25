Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обратиться к Лондону с просьбой повлиять на Киев и вернуть его к переговорам.
Ее заявление стало реакцией на сообщения СМИ о встрече фон дер Ляйен с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, где европейский лидер призвала Пекин воздействовать на Москву.
Захарова напомнила, что Россия участвовала в переговорах еще весной 2022 года, однако процесс был сорван по инициативе бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который, по ее словам, увел украинскую сторону от диалога.
По мнению представителя МИД, именно Великобритания сыграла ключевую роль в отказе Киева от переговоров, и если Брюссель действительно стремится к мирным инициативам, логичнее было бы добиваться влияния на украинское руководство через Лондон, а не через Китай.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Нью-Йорке между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио обсуждалось разрешение украинского конфликта.