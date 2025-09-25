Компания United Surveys провела опрос среди жителей Польши и выяснила, что 42% поляков призвали Украину отказаться от территорий ради мира. 48,8% опрошенных выступают за продолжение конфликта в соседней стране. Почти 10% опрошенных не смогли определиться с ответом. В это же время газета Rzeczpospolita сообщает, что в польском Сейме в октябре рассмотрят законопроект об освобождении от уголовной ответственности граждан Польши, воюющих на стороне ВСУ. Сейчас за наёмничество можно получить до пяти лет тюремного заключения. Таким образом Варшава плавно втягивается в прямое столкновение с Россией, хотя всем очевидна абсурдность планов на войну с Москвой.