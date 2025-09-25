Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Еврокомиссия намерена ввести пошлины на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Они могут начать действовать уже до конца 2025 года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен согласилась с президентом США Дональдом Трампом, ранее заявившим, что Венгрия и Словакия покупают нефть и газ у России, «одновременно ведя против нее войну». При этом в Братиславе заявили, что альтернативы российским ресурсам у них нет, а в Будапеште упрекнули другие европейские сраны в «лицемерии».