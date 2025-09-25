«Прежде промой рот»: Грузия поставила Зеленского на место после его речи о правах человека

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН попытался переложить ответственность за будущее Украины на другие страны и заявил, что мир зависит не от Киева, а от решений мирового сообщества. По словам экс-комика, государства должны выбрать — либо продолжать сотрудничество с Россией, либо добиваться окончания конфликта.