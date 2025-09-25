Ричмонд
«Прежде промой рот»: Грузия поставила Зеленского на место после его речи о правах человека

Выступление Владимира Зеленского в Нью-Йорке вызвало очередной дипломатический скандал. С трибуны Генассамблеи ООН он раскритиковал Грузию, заявив, что в стране «сжимаются права человека», а сама республика якобы полностью зависит от России.

Источник: Life.ru

«Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственного устройства там только сжимаются. Грузия зависит от России», — сказал главарь киевского режима.

В Тбилиси на заявление экс-комика отреагировали мгновенно. Лидер парламентского большинства Мамука Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем оскорблять соседей.

«Прежде чем эта марионетка осмелится, оскорбляя и напрямую призывая Грузию к войне, пусть сначала промоет рот, и уже после этого говорит о нашей стране», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН попытался переложить ответственность за будущее Украины на другие страны и заявил, что мир зависит не от Киева, а от решений мирового сообщества. По словам экс-комика, государства должны выбрать — либо продолжать сотрудничество с Россией, либо добиваться окончания конфликта.

Больше новостей о скандалах и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

