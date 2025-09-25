Поймай меня, если сможешь: чем знаменит неуловимый Борис Авакян, погибший в туалете посольства

Непонятно когда, но Борис Авакян успел посетить Нагорный Карабах в качестве полковника армянской армии. В тот момент он уже позиционировал себя кандидатом от Армении в коллегию Евразийской экономической комиссии. В 2018 году Авакян принял деятельное участие в армянской бархатной революции, поддержав Никола Пашиняна. Следом создал партию реформ «Новая Армения», а также занял должности вице-мэра и замглавы МЧС в ширакском городе Артик. Казалось, Бориса Авакяна ждёт блистательное будущее в армянской политике. Он даже отказался от российского гражданства, чтобы претендовать на высокие посты и участвовать в выборах. Однако что-то пошло не так. В 2021 году Авакяна лишили всех должностей, обвинив его в незаконном пересечении границы и легализации преступных доходов. Возможно, это связано с его конфликтом с министром армянского МВД. Как бы то ни было, арестовать его не получилось и у армян. Он сбежал и был объявлен в розыск в Армении.