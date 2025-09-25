Аэропорт Дании закрыт из-за «беспилотников в небе»

Аэропорт Ольборга временно закрыт из-за беспилотников в воздушном пространстве, сообщает Flightradar24. В результате инцидента три прибывающих рейса были перенаправлены в соседние аэропорты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. На данный момент ведутся работы по устранению угрозы и восстановлению нормального функционирования воздушной гавани.
Сервис Flightradar24 подтвердил информацию о приостановке работы аэропорта через свой аккаунт в социальной сети X. Власти продолжают мониторинг ситуации и призывают пассажиров следить за обновлениями статуса рейсов.
Подобное уже случалось два дня назад.