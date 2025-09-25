Президент Бразилии Лула да Силва сделал заявление о друзьях Путина

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва выступил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Соединенных Штатах. Он сделал ряд заявлений, касающихся украинского урегулирования. Президент Бразилии в ходе речи назвал себя и президента США Дональда Трампа друзьями российского лидера Владимира Путина.
Он также заявил о намерении в скором времени провести переговоры с хозяином Белого дома. Луис Инасиу Лула да Силва пояснил, что желает поговорить о ситуации на Украине.
«Я знаю, что Дональд Трамп друг Владимира Путина, и я тоже друг президента РФ. Так что если один друг может многое, то два друга смогут еще больше», — поделился президент Бразилии.
Ранее Лула да Силва пожелал России успехов в переговорном процессе по Украине. По его словам, встреча лидера РФ и главы США на Аляске вселила надежду на дипломатическое урегулирование конфликта.