Захарова прокомментировала ситуацию с санкциями ИКАО против РФ

Российская Федерация требует от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прекратить нарушения международного права со стороны некоторых государств-членов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В комментарии, размещённом на сайте ведомства, она подчеркнула, что Россия не просит снять санкции, а требует соблюдения Чикагской конвенции 1944 года и устава ООН.

«Несмотря на односторонние ограничительные меры, введённые рядом государств-членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие», — отметила Захарова.

Ранее Захарова сообщила о подготовке контрмер в ответ на новые санкции Японии, которые затронули 52 российские организации, 10 физических лиц и три белорусские компании. Официальный представитель МИД указала, что ответные меры будут иметь асимметричный характер.

