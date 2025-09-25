Захарова прокомментировала ситуацию с санкциями ИКАО против РФ

В комментарии, размещённом на сайте ведомства, она подчеркнула, что Россия не просит снять санкции, а требует соблюдения Чикагской конвенции 1944 года и устава ООН.
«Несмотря на односторонние ограничительные меры, введённые рядом государств-членов ИКАО в нарушение положений Чикагской конвенции и других норм международного права, российская гражданская авиационная отрасль продолжает активное развитие», — отметила Захарова.
Ранее Захарова сообщила о подготовке контрмер в ответ на новые санкции Японии, которые затронули 52 российские организации, 10 физических лиц и три белорусские компании. Официальный представитель МИД указала, что ответные меры будут иметь асимметричный характер.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.