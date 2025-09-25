Ричмонд
Трамп считает саботажем отключение эскалатора в ООН и требует задержать виновных

Президент США заявил, что отправляет копию письма с жалобой генсеку ООН, и потребовал немедленного расследования.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал саботажем отключение эскалатора, которое произошло, когда он входил в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также неполадки в работе телесуфлера и аудиосистемы в зале и потребовал провести расследование и задержать виновных.

«Люди, которые это сделали, должны быть арестованы», — написал он в социальной сети Truth Social. «Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — добавил президент США.

«Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана. Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки. В этом деле задействована Секретная служба», — добавил Трамп.

