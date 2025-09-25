БелТА: Польша открыла границу с Белоруссией

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Польские службы открыли границу с Белоруссией и начали пропуск транспорта на свою территорию. Об этом сообщило агентство БелТА.
Агентство распространило фото и видео, на которых в пункте пропуска «Брест» автомобили пересекают границу и направляются в сторону Польши.
В среду утром Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что получил официальное уведомление Пограничной стражи Польши об открытии границы 25 сентября в 01:00 по местному времени (совпадает с московским).
Государственный таможенный комитет Белоруссии усилил работу пунктов пропуска на границе с Польшей после решения Варшавы возобновить функционирование погранпереходов. В ведомстве поясняли, что таможенное оформление убывающих транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска белорусская сторона начнет заблаговременно с 23:00 с целью их оперативного выезда после официального открытия движения польской стороной. Это же касается и железнодорожных составов.
Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта «Кукурыки» — «Козловичи», а также на трех погранпереходах на железной дороге «Кузница Белостоцкая» — «Гродно», «Семянувка» — «Свислочь», «Тересполь» — «Брест». Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями «Запад-2025», которые прошли