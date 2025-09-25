БелТА: Польша открыла границу с Белоруссией

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Помимо пункта пропуска пассажирского транспорта в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекратилось на КПП для грузового транспорта «Кукурыки» — «Козловичи», а также на трех погранпереходах на железной дороге «Кузница Белостоцкая» — «Гродно», «Семянувка» — «Свислочь», «Тересполь» — «Брест». Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями «Запад-2025», которые прошли 12—16 сентября .