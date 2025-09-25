Трамп потребовал расследовать зловещие сбои в ООН в ходе его визита

Напомним, Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с технической проблемы: телесуфлер не работал в начале его речи, и глава Белого дома пообещал виновным «большие проблемы». А из-за сбоя в работе эскалатора, по мнению американского лидера, могла упасть первая леди США Мелания Трамп, «если бы не была в хорошей форме».