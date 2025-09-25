Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп потребовал расследовать зловещие сбои в ООН в ходе его визита

Дональд Трамп обратился с требованием расследовать «три зловещих события», которые произошли с ним 23 сентября в штаб-квартире ООН. Президент США уверен, что остановка эскалатора, неисправный телесуфлер и отсутствие звука во время его выступления связаны — он назвал это «тройным саботажем ООН».

Источник: Life.ru

«Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования», — написал Трамп в Truth Social.

Американский лидер добавил, что не удивлён, что ООН «не справилась с задачей, ради которой была создана».

Напомним, Трамп начал выступление на Генеральной ассамблее ООН с технической проблемы: телесуфлер не работал в начале его речи, и глава Белого дома пообещал виновным «большие проблемы». А из-за сбоя в работе эскалатора, по мнению американского лидера, могла упасть первая леди США Мелания Трамп, «если бы не была в хорошей форме».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше