«Сокровищница информации»: Иран получил секретные данные об израильских ядерных объектах

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не имеет намерений разрабатывать ядерное оружие и не испытывает в нём необходимости. По его словам, Иран достиг значительных успехов в обогащении урана, однако не собирается доводить этот процесс до уровня, который позволил бы создать ядерный арсенал.