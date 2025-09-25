Solcu: Эрдоган привез на Генассамблею ООН специальную воду из Турции

«Когда лидеры других стран пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции», — говорится в материале газеты Solcu. По информации издания, такое решение объясняют вопросами безопасности и заботой о сохранности личных данных Эрдогана. Эксперты предположили, что турецкий лидер мог действовать, чтобы избежать «оставления генетических следов» в местах общего пользования.