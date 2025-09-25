Шмидт: закрытие границы негативно отразилось на экономике Польши

Очень рад, что открыта граница, потому что поляки понимали, что сделали ошибку. Сделать ошибку можно, но надо понимать, что это ошибка, и надо все сделать правильно.
Польские перевозчики не так давно заявляли, что могут устроить протесты в Варшаве из-за ситуации с границей. Это, как считает Шмидт, было одной из причин открытия границы.
Большие потери
Он отметил, что закрытие границы обернулось негативным финансовым эффектом не только для автотранспорта.
Это касается железной дороги, пути из Китая (идут — Sputnik) через Россию, через Беларусь и дальше в Польшу, Евросоюз. Это большие денежные затраты.
По его мнению, польская власть просчитала этот негативный экономический эффект и поняла, что так дальше нельзя.
Более того, он выразил надежду, что это только начало чего-то хорошего.
Но как будет дальше, посмотрим. Посмотрим, потому что уже людям надоело в Польше, что закрыты границы с Беларусью.
Экс-судья напомнил, что остаются закрытыми другие погранпереходы. В том числе белостокское направление. Из-за этого многие бизнесы оказались в трудной ситуации.
Есть очень большой негативный эффект для Польши, потому что это потеря денег.
Потеря доверия
Он вернулся к теме транзита товаров из КНР. Теперь Китай, по мнению Шмидта, будет думать, насколько можно доверять польской власти.
Решение (о закрытии границы — Sputnik) было, честно сказать, не совсем умное. Оно и на политическом направлении, и на экономическом направлении не было полезным для Польши.
Он также сделал акцент на том, что Варшава обосновала закрытие границы, в том числе, учениями «Запад-2025». Однако они проводились вдалеке от польской территории.
Это было смешно на дипломатическом уровне, на уровне отношений между странами.
В ночь на четверг польская сторона открыла закрытые почти две недели назад два автомобильных пункта пропуска, это «Брест» — «Тересполь» и «Козловичи» — «Кукурыки» (предназначен для грузовых транспортных средств), а также четыре железнодорожных: «Гродно» — «Кузница-Белостокская», «Берестовица» — «Зубки Белостокские», «Свислочь» — «Семеновка» и «Брест» — «Тересполь».